Для борьбы с вредителями садов готовится отвар,состоящий из 6 частей серы,3 частей извести и 50 частей воды.Сколько получится кг отвара,если воды взять на 8,8 кг больше,чем серы?
Алгебра
Для борьбы с вредителями садов готовится отвар,состоящий из 6 частей серы,3 частей извести и 50 частей воды.Сколько получится кг отвара,если воды взять на 8,8 кг больше,чем серы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:50 = х : (х+8,8) 44 частей = 8,8 1часть = 0.2 кг всего частей - 59 59*0,2=11,8 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
какой станет форма жидкости после того,как ее перелить из стакана в кувшин,чашку?Изменится ли при этом ее объем?
Алгебра
Заведующий лабораторией получил премию, равную 40% своего оклада, а его заместитель - 30% своего оклада. Премия начальника оказалась на 45р. больше...
Математика
Олег,Игорь и Аня учатся в 6 классе.Среди них есть лучший шахматист,лучший математик и лучший художник. Известно,что :а) лучший художник не нарисова...