Для борьбы с вредителями садов готовится отвар,состоящий из 6 частей серы,3 частей извести и 50 частей воды.Сколько получится кг отвара,если воды взять на 8,8 кг больше,чем серы?

Алгебра

Для борьбы с вредителями садов готовится отвар,состоящий из 6 частей серы,3 частей извести и 50 частей воды.Сколько получится кг отвара,если воды взять на 8,8 кг больше,чем серы?

Автор: Гость