какой станет форма жидкости после того,как ее перелить из стакана в кувшин,чашку?Изменится ли при этом ее объем?
Физика
какой станет форма жидкости после того,как ее перелить из стакана в кувшин,чашку?Изменится ли при этом ее объем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объем останется прежним, а жидкость примет форму того сосуда, в который ее нальют
Гость:
если перелить воду даже не в данные предметы вода примет форму сосуда ,а обем не изменится так как мы не добовляем и не отливаем никакое кол-во воды
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