Двузначное число в 2 раза больше суммы его цифр.Если переставить цифры двузначного числа то получится число больше данного на 63.Найдите первоначальное двузначное число
Алгебра
Двузначное число в 2 раза больше суммы его цифр.Если переставить цифры двузначного числа то получится число больше данного на 63.Найдите первоначальное двузначное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим цифру десятков х, а цифру единиц у. 10х+у=2(х+у) (10у+х)-(10х+у)=63 10х+у=2х+2у 10у+х-10х-у=63 у=8х 9у-9х=63 9*8х-9х=63 72х-9х=63 63х=63 х=1 у=8*1=8 это число 18.
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