Двузначное число в 2 раза больше суммы его цифр.Если переставить цифры двузначного числа то получится число больше данного на 63.Найдите первоначальное двузначное число

Алгебра

Двузначное число в 2 раза больше суммы его цифр.Если переставить цифры двузначного числа то получится число больше данного на 63.Найдите первоначальное двузначное число

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