Относительно какого тело отсчета обычно рассматривают такие движения: полет воздушного шара ; движение плота по реке ; движение Земли вокруг Солнца.     блин подскажите плиз(

Физика
Относительно какого тело отсчета обычно рассматривают такие движения: полет воздушного шара ; движение плота по реке ; движение Земли вокруг Солнца.     блин подскажите плиз(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полет шара от земли относительно берега (иногда относительно воды зависит от задачи) относительно Солнца 
Гость:
полет воздушного шара - относительно земли; движение плота по реке - относительно берега; движение Земли вокруг Солнца - относительно солнца
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