Относительно какого тело отсчета обычно рассматривают такие движения: полет воздушного шара ; движение плота по реке ; движение Земли вокруг Солнца. блин подскажите плиз(

Физика

Относительно какого тело отсчета обычно рассматривают такие движения: полет воздушного шара ; движение плота по реке ; движение Земли вокруг Солнца. блин подскажите плиз(

Автор: Гость