Относительно какого тело отсчета обычно рассматривают такие движения: полет воздушного шара ; движение плота по реке ; движение Земли вокруг Солнца. блин подскажите плиз(
Физика
Относительно какого тело отсчета обычно рассматривают такие движения: полет воздушного шара ; движение плота по реке ; движение Земли вокруг Солнца. блин подскажите плиз(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полет шара от земли относительно берега (иногда относительно воды зависит от задачи) относительно Солнца
Гость:
полет воздушного шара - относительно земли; движение плота по реке - относительно берега; движение Земли вокруг Солнца - относительно солнца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Двузначное число в 2 раза больше суммы его цифр.Если переставить цифры двузначного числа то получится число больше данного на 63.Найдите первоначал...
Алгебра
от пристани а к пристани б в 8 ч. отправился первый теплоход,а в 8.50 следом за первым отправился второй теплоход со скоростью на 6 км/ч большей че...