Найдите 12 ошибок в тексте: В келье монаха-летописца Старец Евгений, монах лет 30-ти, обмакнул в стеклянную чернильницу хорошо отточенное гусиное перо. На чистом берестяном листе, отступив от края, как полагается, то есть, собл...

Гость: Гость:

1. Старец в 30 лет !!! (хотя мало ли, мож в древние времена 30летний уже старик...) 2. Стеклянная чернильница - не было чернильниц тогда 3. Из бересты не делали книги 4. Отступая от края - красная строка была раньше большой красивой буквой, не отступали от края 5. Яркими синими чернилами - не было синих! 6.Я, раб Божий Евгений - не мог писать такое переписчик книги, он бы просто переписывал. 7. Заказ должен быть выполнен на 3 дня - это очень долгое дело-переписывать книги, на это шли месяцы 8.не стал ждать пока высохнут чернила и положил к стеклу (опять же, стекла не было раньше) - а на писанину сыпали песок, а не давали сохнуть 9. книги не продавали на базаре - это слишком дорогая вещь 10. товарищи-монахи (это я уже сама не в курсе. товарищи стали после Ленина?) - эту ошибку я не уверена 11. "Я раб Божий Евгений ,переписчик книги греческой..." если это цитата того, что он вывел, то раньше пунктуация была другой и запятые там не ставились 12. предположила,что слово "базар"-татарское, т.е. у нас после МТИ, но... тут смотрю этимологический словарь, пишут. что др-русск базар с 1499 года. нашла в инете. может поможет?