упростить выражение:2(х+3)+5(х+1)

Математика
упростить выражение:2(х+3)+5(х+1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                       2x в квадрате+5х+11
Гость:
2(х+3)+5(х+1) 2х+6+5х+5 7х+11 Вроде так))))) если нет то извините... 
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