Колесо радиусом 60 см делает на некотором расстоянии40 оборотов.Каким должен быть радиус колеса,которое делает на том же расстоянии 48 оборотов?
Математика
Колесо радиусом 60 см делает на некотором расстоянии40 оборотов.Каким должен быть радиус колеса,которое делает на том же расстоянии 48 оборотов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина окружности равна 2*pi*r, значит длина одного оборота равна 60*2*pi=120 pi всего сделано 40 оборотов, то есть длина расстояния, пройденного колесом 120 pi*40=4800pi чтобі на єтом расстоянии сделать 48 оборотов, длина окружности колеса (обода)должна быть 4800pi:48=100*pi а длина радиуса 100*pi\(2*pi*)=50 cм ответ: 50 см
Гость:
60 * 40 = 2400 см проедет колесо сделав 40 оборотов 2400 : 48 = 50 см должен быть радиус колеса чтобы сделать 48 оборотов Ответ. 50 см.
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