Колесо радиусом 60 см делает на некотором расстоянии40 оборотов.Каким должен быть радиус колеса,которое делает на том же расстоянии 48 оборотов?

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длина окружности равна 2*pi*r, значит длина одного оборота равна 60*2*pi=120 pi всего сделано 40 оборотов, то есть длина расстояния, пройденного колесом 120 pi*40=4800pi чтобі на єтом расстоянии сделать 48 оборотов, длина окружности колеса (обода)должна быть 4800pi:48=100*pi а длина радиуса 100*pi\(2*pi*)=50 cм ответ: 50 см