вычеслить объём водорода (нормальные условия ) , который выделился при взаимодействии 130 грамм цинка с 200 граммами раствора хлоридной кислоты с массовой долей кислоты 27%.

Гость: Гость:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 n(Zn) = m(Zn)/M(Zn) = 130/65 = 2 моль m(HCl) = m(p-paHCl)*W(HCl) = 200*0,27 = 54 г n(HCl) = m(HCl)/M(HCl) = 54/36,5 = 1,5 моль По уравнению n(Zn):n(HCl) = 1:2. На деле имеем n(Zn):n(HCl) = 2:1,5. Кислота в недостатке, она прореагирует полностью, по ней и считаем. n(H2) = n(HCl)*2 = 1,5*2 = 3 моль. V(H2) = n(H2)*Vm = 3*22,4 = 67,2 л.