Докажите, что через две точки можно провести две различные плоскости.

Геометрия
Докажите, что через две точки можно провести две различные плоскости.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть даны точки А и В. Возьмем третьею точку С отличную от А и В.    Через любые три точки, не принадлежащие одной прямой, можно провести плоскость, и притом только одну. проведем плоскость АВС   Какова бы ни была плоскость, существуют точки, принадлежащие этой плоскости, и точки, не принадлежащие ей. Возьмем точку D не принадлежщаю плоскости АВС (таковая существует за аксиомой выше)   проведем плоскость АВD. Єти плоскости разные так как точка D не принадлежит плоскости АВС. и данные точки А и В принадлежат одновременно и плоскости АВС и ABD. Таким образом существование искомых плоскостей доказано
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