Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли.Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята, если у них есть 18 кг соли?

Математика

Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли.Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята, если у них есть 18 кг соли?

Автор: Гость