Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли.Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята, если у них есть 18 кг соли?
Математика
Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли.Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята, если у них есть 18 кг соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*9=162(кг) рыбы так как на 2 кг необходимо 9 кг соли значит на 18 кг соли необходимо 162 кг рыбы
Гость:
18/2=9 раз 9*9=81кг рыбы могут засолить ребята или 2/9=0,222г соли на 1 кг рыбы 18/0,222=81кг рыбы
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