Периметр треугольника CDE равен 55см. Сторона CE на 1 см больше стороны CD и на 2 см меньше стороны DE. Вычислите длины всех сторон данного треугольника.
Геометрия
Периметр треугольника CDE равен 55см. Сторона CE на 1 см больше стороны CD и на 2 см меньше стороны DE. Вычислите длины всех сторон данного треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйде Анастасия, для решения этой простейшей задачи обозначим какую либо из сторон за Х, например сторону СД, тогра СЕ=Х+1, ДЕ=Х+3 периметр это сумма всех сторон значит составляем уравнение Х+Х+1+Х+3=55 отсюда очевидно ясно находится Х=17-СД, 18-СЕ, ДЕ-20
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