Рассчитайте объём этилена, полученного при дегидратации этанола, если плотность использованного этанола равна 0,806г/см кубический, а объём спирта и выход этилена составили соответственно 5, 71 см кубический, 75%

Химия

Рассчитайте объём этилена, полученного при дегидратации этанола, если плотность использованного этанола равна 0,806г/см кубический, а объём спирта и выход этилена составили соответственно 5, 71 см кубический, 75%

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