Рассчитайте объём этилена, полученного при дегидратации этанола, если плотность использованного этанола равна 0,806г/см кубический, а объём спирта и выход этилена составили соответственно 5, 71 см кубический, 75%
Химия
Рассчитайте объём этилена, полученного при дегидратации этанола, если плотность использованного этанола равна 0,806г/см кубический, а объём спирта и выход этилена составили соответственно 5, 71 см кубический, 75%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2Н5ОН = С2Н4 + Н2О m(C2H5OH) = V(C2H5OH)*po = 5,71*0,806 = 4,6 г. n(C2H5OH) = m(C2H5OH)/M(C2H5OH) = 4,6/46 = 0,1 моль По уравнению n(C2H4) = n(C2H5OH) = 0,1 моль Vт(C2H4) = n(C2H4)*Vm = 0,1*22,4 = 2,24 л - это теоретический объем. выход = Vпр/Vт Vпр(С2Н4) = выход*Vт = 0,75*2,24 = 1,68 л.
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