в трёх корпусах дома живут 865 чел.сколько жильцов в каждом корпусе, если в 1 и 3 корпусах живут 508 чел.,а в2 и 3 475 чел.
Математика
в трёх корпусах дома живут 865 чел.сколько жильцов в каждом корпусе, если в 1 и 3 корпусах живут 508 чел.,а в2 и 3 475 чел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
865-508=357 чел во втором, 865-475=390 чел в первом 475-357=118 чел в третьем
Гость:
1) 865-508=357 человек живет в 2 корпусе 2) 475-357=118 человек живет в 3 корпусе 3) 865-475=390 человек живет 1 корпусе
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