в трёх корпусах дома живут 865 чел.сколько жильцов в каждом корпусе, если в 1 и 3 корпусах живут 508 чел.,а в2 и 3 475 чел.

Математика

в трёх корпусах дома живут 865 чел.сколько жильцов в каждом корпусе, если в 1 и 3 корпусах живут 508 чел.,а в2 и 3 475 чел.

Автор: Гость