упростите выражение:2(х+3)+5(х+1)

Математика
упростите выражение:2(х+3)+5(х+1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(х+3)+5(х+1)=2x+6+5x+5=7x+11
Гость:
2x+6+5x+5=7x+11 OTVET:7x+11
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