Для изготовления одной детали требуется 45 мин. Сколько времени понадобится для изготовления 11таких же деталей? Хватит ли трёх часов для изготовления четырёх таких деталей?

Математика
Для изготовления одной детали требуется 45 мин. Сколько времени понадобится для изготовления 11таких же деталей? Хватит ли трёх часов для изготовления четырёх таких деталей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45×11=495мин(8 ч 15 мин) для изготовления 11 деталей. 2) 4×45=180мин(3 часа) хватит для изготовления 4 деталей.
Гость:
45*11=495мин=8час 15мин для изготовления 11таких же деталей, Хватит ли трёх часов для изготовления четырёх таких деталей? - хватит 4*45=180мин=3часа    
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