полезные ископаемые характерные для палеозойской эры

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С палеозойской эры связаны крупнейшие и крупные родов. кам. угля, нефти, минеральных солей, фосфоритов, меди, золота. Большие родов. гипса, каменной и калийной солей заключены в кембрии Сибирской платформы и Индии, в силуре США (Мичиган), девоне Беларуси (Солегирське) и Канады (Саскачеванского калиеносний бассейн), перми Приуралья, Донбасса (Славянско-Артемовский соленосных бассейн), ФРГ (Штасфурт), США (Делавэрском калиеносний бассейн). Пром. скопления нефти и газа известны в ниж. палеозое Иркутского амфитеатра и Прибалтики, в США (Канзас, Оклахома). Крупные нефтегазоносные области связаны с верхнепалеозойскими породами. Крупнейшие залежи кам. уголь, приуроченные к карбона и перми - Донецкий, Печорский, Подмосковный, Карагандинский, Кузнецкий бассейны, Экибастуз, Верхнесилезький и Остравско-Карвинский бассейны, Рур, Брабант, Валансьен, Астурия, Южный Уэльс, Аппалачский и Пенсильванский бассейны, район Хуанхэ.Наибольшие родов. фосфоритов связаны с отложениями ниж. кембрия и перми. Бокситовые родов. приуроченные к девона. Осадочные и осадочно-вулканогенные родов. зал. руд известны в отложениях ордовика (Уобана, Ньюфаундленд, Канада), силура (Клинтон, США), девона (Гара-Джебилет, Алжир) и др.. К вулканогенных пород ордовика, силура, девона, перми приурочены медно-колчеданные родов. Норвегии, вост. склона Урала, Рудного Алтая, Казахстана, ФРГ. Родов. полиметаллических руд связаны с каледонская и герцинская кислыми интрузиями. С ультраосновных и основных интрузиями ассоциируют родов. руд меди и никеля в Норвегии, асбеста в Канаде (Ньюфаундленд, Квебек). Вероятно, в пермскую сутки образовались ртутные родов. Пивд.-Сх. Украина и Сер. Азии. Палеозойские породы широко используются как стро. и облицовочный материал (известняки, доломиты, мраморы, яшмы).