из корзины взяли 3 яблока,затем треть отоставшихся и затем еще 3 яблока,после чего в корзине осталось половина от первоначального числа яблок.Сколько яблок в корзине вначале?

Математика

из корзины взяли 3 яблока,затем треть отоставшихся и затем еще 3 яблока,после чего в корзине осталось половина от первоначального числа яблок.Сколько яблок в корзине вначале?

Автор: Гость