из корзины взяли 3 яблока,затем треть отоставшихся и затем еще 3 яблока,после чего в корзине осталось половина от первоначального числа яблок.Сколько яблок в корзине вначале?
Математика
из корзины взяли 3 яблока,затем треть отоставшихся и затем еще 3 яблока,после чего в корзине осталось половина от первоначального числа яблок.Сколько яблок в корзине вначале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- яблок в корзине х - 3 - (х-3)/3 - 3 = х/2 х-6-(х-3)/3= х/2 |6 6x - 36 - 2x +6 = 3x x = 30
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