Если при равномерном прямолинейном движении тело за 5 с перемещается на 25 м то какое рассояние тело пройдёт за 0.5 часа
Физика
Если при равномерном прямолинейном движении тело за 5 с перемещается на 25 м то какое рассояние тело пройдёт за 0.5 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 час = 0,5*3600 с = 1800 с 25:5 = 5 м - перемещение за 1 с 5*1800 = 9000 м = 9 км - перемещение за 0,5 часа
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