Если при равномерном прямолинейном движении тело за 5 с перемещается на 25 м то какое рассояние тело пройдёт за 0.5 часа

Физика

Если при равномерном прямолинейном движении тело за 5 с перемещается на 25 м то какое рассояние тело пройдёт за 0.5 часа

Автор: Гость