Петя взял в библиотеке на 3 номера журнала больше, чем Вася, который взял вдвое больше номеров,чем Коля. Определите, сколько номеров журнала взяли все мальчики, если Коля взяд n номеров.
Алгебра
Петя взял в библиотеке на 3 номера журнала больше, чем Вася, который взял вдвое больше номеров,чем Коля. Определите, сколько номеров журнала взяли все мальчики, если Коля взяд n номеров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
петя взял на 3 журнала больше сост уравнение петя-3n коля-n 3n+n=4n они оба взяли 4nжурналов
Гость:
n -Коля 2n -Вася 2n+3 -Петя все мльчики: n+2n+2n+3=5n+3
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