Петя взял в библиотеке на 3 номера журнала больше, чем Вася, который взял вдвое больше номеров,чем Коля. Определите, сколько номеров журнала взяли все мальчики, если Коля взяд n номеров.

Алгебра

Петя взял в библиотеке на 3 номера журнала больше, чем Вася, который взял вдвое больше номеров,чем Коля. Определите, сколько номеров журнала взяли все мальчики, если Коля взяд n номеров.

Автор: Гость