12.8 грамм меди растворили в растворе нитратной кислоты при реакции выделяется газ NO2 массовая доля выхода которого 85%. Найти объем газа выделяемого!
Химия
12.8 грамм меди растворили в растворе нитратной кислоты при реакции выделяется газ NO2 массовая доля выхода которого 85%. Найти объем газа выделяемого!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu+4HNO3=CuNO32+2NO2(газ)+2H2O n(Cu) =12.8/63.5=0,2 n(NO2)=0,4 V(NO2)=0,4*0,85*22,4=7,6 литров
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