в среду в шестом классе пять уроков по разным предметам: русскому языку, истории, математике, географии и физкультуре. сколько вариантов расписания на среду можно составить для этого класса
Математика
в среду в шестом классе пять уроков по разным предметам: русскому языку, истории, математике, географии и физкультуре. сколько вариантов расписания на среду можно составить для этого класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый урок можна выбрать 5 способами(любой из предметов), второй 4 способами(один предмет выбрали, 4 осталось), третий 3 способами, четвертый 2 способами, и последний 1 способом по правилу умножения всего способов 5*4*3*2*1=120 способов (или 5!)
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