в среду в шестом классе пять уроков по разным предметам: русскому языку, истории, математике, географии и физкультуре. сколько вариантов расписания на среду можно составить для этого класса

Математика

в среду в шестом классе пять уроков по разным предметам: русскому языку, истории, математике, географии и физкультуре. сколько вариантов расписания на среду можно составить для этого класса

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