Вы бери из текста загадки признаки по каторым можно найти отгатку . Напиши их . Мохнатенькая, Усатенькая, Лапки мягкие, А коготки остренькие . (кошка)

Русский язык

Вы бери из текста загадки признаки по каторым можно найти отгатку . Напиши их . Мохнатенькая, Усатенькая, Лапки мягкие, А коготки остренькие . (кошка)

Автор: Гость