Вы бери из текста загадки признаки по каторым можно найти отгатку . Напиши их . Мохнатенькая, Усатенькая, Лапки мягкие, А коготки остренькие . (кошка)
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Вы бери из текста загадки признаки по каторым можно найти отгатку . Напиши их . Мохнатенькая, Усатенькая, Лапки мягкие, А коготки остренькие . (кошка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мы нашли ответ по описанию выраженного Прилагательными Мохнатенькая,усатенькая мягкие лапки и остенькие когтки
Гость:
признаки: мохнатенькая, усатенькая, лапки мягкие, коготки остренькие
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