С помощью каких ключивых слов автор описывает утенка ? Подтвердите ответ словами из текста . Утенок Маленький желтый утенок, смешно припадая к мокрой трав...
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С помощью каких ключивых слов автор описывает утенка ? Подтвердите ответ словами из текста . Утенок Маленький желтый утенок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит: "Где моя мама? Где мои все?" И в чём тут держится душа? Не весит нисколько, глазки черные - как бусинки , ножки воробьиные, чуть-чуть его сжать -и нет. А между тем тепленький. И клювик его бледно-розовый , как на манекюренный, уже разлапистый. И лапки уже перепончатые, и желт в свою мать, и крыльца пушистые уже выпирают. По А. Солженицину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он Описывает Утенка с Помощью ПРилагательных пример:Маленький,Желтенький,черные глазки,воробьиные ножки,тепленький,клюв бледно розовый,манекюреный,пушистые,разлапстый
Гость:
описывает с помощью прилагательных Маленький, желтый, беловатым брюшком, тонких своих ножек, глазки черные - как бусинки , ножки воробьиные, клювик его бледно-розовый , как на манекюренный, уже разлапистый, лапки уже перепончатые, и желт в свою мать, и крыльца пушистые
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