две мастерские ,работая одновременно ,сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней. Первая мастерская сомостоятельно может выполнить этот заказ за 15 дней .За сколько дней может выполнить этот же заказ вторая мастерская ?
Математика
две мастерские ,работая одновременно ,сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней. Первая мастерская сомостоятельно может выполнить этот заказ за 15 дней .За сколько дней может выполнить этот же заказ вторая мастерская ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первая мастерская 300/15=20 форм в день 20*6=120 форм за 6дней вторая мастерская 300-120=180 форм за 6дней 180/6=30 форм в день 300/30=10 дней может выполнить этот же заказ вторая мастерская
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