две мастерские ,работая одновременно ,сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней. Первая мастерская сомостоятельно может выполнить этот заказ за 15 дней .За сколько дней может выполнить этот же заказ вторая мастерская ?

Математика

две мастерские ,работая одновременно ,сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней. Первая мастерская сомостоятельно может выполнить этот заказ за 15 дней .За сколько дней может выполнить этот же заказ вторая мастерская ?

Автор: Гость