два сверщика работая вместе могут выполнить задание за 30 ч. за сколько сможет выполнить задание каждый сверщик если известно что первый сварщик тратит на выполнение работы потребуется на 11 ч. больше чем второму
Алгебра
два сверщика работая вместе могут выполнить задание за 30 ч. за сколько сможет выполнить задание каждый сверщик если известно что первый сварщик тратит на выполнение работы потребуется на 11 ч. больше чем второму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y-первый сварщик, x-второй сварщик x+Y=30, y+11=x y+11+y=30, 2y=19, y=9,5 x=20,5
Гость:
Второй сварщик тратит на выполнение работы х часов, за 1 час он выполнит 1/х всей работы - это его производительность. Первый сварщик тратит х+11 часов, его производительность 1/(х+11). 1/х + 1/(х+11) = 1/30 30*(х+11) + 30х = х(х+11) х^2-49х-330 = 0 х=-6 - не удовлетворяет условиям задачи х=55 (час) -тратит второй сварщик 55+11=66 (час) - тратит первый сварщик
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