два сверщика работая вместе могут выполнить задание за 30 ч. за сколько сможет выполнить задание каждый сверщик если известно что первый сварщик тратит на выполнение работы потребуется на 11 ч. больше чем второму

Алгебра

два сверщика работая вместе могут выполнить задание за 30 ч. за сколько сможет выполнить задание каждый сверщик если известно что первый сварщик тратит на выполнение работы потребуется на 11 ч. больше чем второму

Автор: Гость