стоимость проезда на железнодорожном транспорте повысилась на 20%.какова новая цена билета,если до повышения она составляла 40 рублей?
Алгебра
стоимость проезда на железнодорожном транспорте повысилась на 20%.какова новая цена билета,если до повышения она составляла 40 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20% от 40 рублей 40*20\100=8 рублей 2) 40+8=48 рублей - новая цена ответ: 48 рублей
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