стоимость проезда на железнодорожном транспорте повысилась на 20%.какова новая цена билета,если до повышения она составляла 40 рублей?

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стоимость проезда на железнодорожном транспорте повысилась на 20%.какова новая цена билета,если до повышения она составляла 40 рублей?

Автор: Гость