Подобрать 10 слов с орфограммой-буквой согласного в корне в середине слова
Русский язык
Подобрать 10 слов с орфограммой-буквой согласного в корне в середине слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тетрадь,работник,каштан,ковта,маска,мышка,группа,коробка,тапки,кот
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