Поезд длиной 510 м проехал мост длиной 750 м за 1 мин 10 сек. Через некоторое время с той же скоростью он проехал тоннель за 1,5 мин. Какова длина тоннеля?

Математика

Поезд длиной 510 м проехал мост длиной 750 м за 1 мин 10 сек. Через некоторое время с той же скоростью он проехал тоннель за 1,5 мин. Какова длина тоннеля?

Автор: Гость