Поезд длиной 510 м проехал мост длиной 750 м за 1 мин 10 сек. Через некоторое время с той же скоростью он проехал тоннель за 1,5 мин. Какова длина тоннеля?

Математика
Поезд длиной 510 м проехал мост длиной 750 м за 1 мин 10 сек. Через некоторое время с той же скоростью он проехал тоннель за 1,5 мин. Какова длина тоннеля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(510 + 750) : 70 = 18 м/с скорость поезда 18 * 90 - 510 = 1620 - 510 = 1110 м длина тонеля Ответ. 1110 м.
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