грузовая машина выехала из города со скоростью 60км/ч.Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина.На сколько километров она перегонит грузовую машину,если будет ехать 2,5 ч со скоростью 100 км/ч?

Математика

грузовая машина выехала из города со скоростью 60км/ч.Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина.На сколько километров она перегонит грузовую машину,если будет ехать 2,5 ч со скоростью 100 км/ч?

Автор: Гость