грузовая машина выехала из города со скоростью 60км/ч.Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина.На сколько километров она перегонит грузовую машину,если будет ехать 2,5 ч со скоростью 100 км/ч?
Математика
грузовая машина выехала из города со скоростью 60км/ч.Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина.На сколько километров она перегонит грузовую машину,если будет ехать 2,5 ч со скоростью 100 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5 * 100 = 250 км проедет легковая машина за 2,5 часа 2,5 + 0,75 = 3,25 ч будет в пути грузовик, когда легковая будет в пути 2,5 ч. 3,25 * 60 = 195 км проедет грузовик за 3,25 ч 250 - 195 = 55 км Ответ. Легковая машина перегонит грузовик на 55 км.
Гость:
60*(2,5+0,75)=195км грузовик 2,5*100=250км автомобиль 250-195=55км легковая машина перегонит грузовую
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