из 40 тетрадей половина - тетради в клетку а остальные в линейку . 9 тетрадей в клетку - исписанные а остальные -чистые . в линейку - 12 чистых а остальные - исписаные .напиши на сколько чистых тетрадей больше чем исписанных .
Математика
из 40 тетрадей половина - тетради в клетку а остальные в линейку . 9 тетрадей в клетку - исписанные а остальные -чистые . в линейку - 12 чистых а остальные - исписаные .напиши на сколько чистых тетрадей больше чем исписанных .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40:2=20 тетрадей - столько тетрадей в линейку(столько тетрадей в клетку) 2) 20-9=11 тетрадей - столько чистых тетрадей в клетку 3) 11+12=23 тетради - столько чистых тетрадей 4) 40-23=17 тетрадей - столько исписанных тетрадей 5) 23-17=4 тетради - на столько чистых тетрадей больше чем исписанных ответ: на 4 тетради больше
Гость:
1)40÷2=20тетр. в клетку. и 20 в линейку. 2)20-9=11 тетр. в клетку исписанных всего чистые.3)20-12=8 тетр. в линейку исписанные.4)11+12=23 тетр. чистых всего.5)9+8=17 тетр. исписанных всего. 6)23-17=на 6 чистых тетр. больше чем исписанных.
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