из 40 тетрадей половина - тетради в клетку а остальные в линейку . 9 тетрадей в клетку - исписанные а остальные -чистые . в линейку - 12 чистых а остальные - исписаные .напиши на сколько чистых тетрадей больше чем исписанных .

Математика

из 40 тетрадей половина - тетради в клетку а остальные в линейку . 9 тетрадей в клетку - исписанные а остальные -чистые . в линейку - 12 чистых а остальные - исписаные .напиши на сколько чистых тетрадей больше чем исписанных .

Автор: Гость