из 40 тетрадей половина - тетради в клетку а остальные в линейку . 9 тетрадей в клетку - исписанные а остальные -чистые . в линейку - 12 чистых а остальные - исписаные .напиши на сколько чистых тетрадей больше чем исписанных .

Математика
из 40 тетрадей половина - тетради в клетку а остальные в линейку . 9 тетрадей в клетку - исписанные а остальные -чистые . в линейку - 12 чистых а остальные - исписаные .напиши на сколько чистых тетрадей больше чем исписанных .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40:2=20 тетрадей - столько тетрадей в линейку(столько тетрадей в клетку) 2) 20-9=11 тетрадей - столько чистых тетрадей в клетку 3) 11+12=23 тетради - столько чистых тетрадей 4) 40-23=17 тетрадей - столько исписанных тетрадей 5) 23-17=4 тетради - на столько чистых тетрадей больше чем исписанных ответ: на 4 тетради больше
Гость:
1)40÷2=20тетр. в клетку. и 20 в линейку. 2)20-9=11 тетр. в клетку исписанных всего чистые.3)20-12=8 тетр. в линейку исписанные.4)11+12=23 тетр. чистых всего.5)9+8=17 тетр. исписанных всего. 6)23-17=на 6 чистых тетр. больше чем исписанных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
грузовая машина выехала из города со скоростью 60км/ч.Через 45 мин следом за ней выехала легковая машина.На сколько километров она перегонит грузов...
Ответить
Алгебра
Две машинистки вместе напечатали 65 страниц, причем первая работала на 1 ч больше второй. Однако вторая печатает в час на 2 страницы больше первой,...
Ответить
Английский язык
Написать сочинение на англ.языке "Моё хобби"
Ответить
Математика
токарь может изготовить 600 одинаковых деталей за 10 часов, а его ученик-за 15 часов. За какое время они смогут сделать эту работу, если будут рабо...
Ответить
Математика
Поезд длиной 510 м проехал мост длиной 750 м за 1 мин 10 сек. Через некоторое время с той же скоростью он проехал тоннель за 1,5 мин. Какова длина ...
Ответить