193. У сувої було 15 м тканини. Перший поку¬пець купив 5 м тканини, а другий — З м. Скільки метрів тканини залишилося в сувої? Щоб дізнатися, скільки метрів тканини зали¬шилося в сувої, продавець діє так: обчислює, скільки всь...
Математика
193. У сувої було 15 м тканини. Перший поку¬пець купив 5 м тканини, а другий — З м. Скільки метрів тканини залишилося в сувої? Щоб дізнатися, скільки метрів тканини зали¬шилося в сувої, продавець діє так: обчислює, скільки всього метрів тканини він продав, а потім здобуте число віднімає від 15. 15 - (5 + 3) = 7 (м) Дужки означають, ш;о спочатку треба знайти суму, а потім виконати дію віднімання. У виразах з дужками першою виконують дію над числами, записаними в дужках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8м ткани купили два покупателя 15-8=7м ткани осталось в тюке или 15-(5+3)=15-8=7м
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