193. У сувої було 15 м тканини. Перший поку¬пець купив 5 м тканини, а другий — З м. Скільки метрів тканини залишилося в сувої? Щоб дізнатися, скільки метрів тканини зали¬шилося в сувої, продавець діє так: обчислює, скільки всь...

Математика

193. У сувої було 15 м тканини. Перший поку¬пець купив 5 м тканини, а другий — З м. Скільки метрів тканини залишилося в сувої? Щоб дізнатися, скільки метрів тканини зали¬шилося в сувої, продавець діє так: обчислює, скільки всього метрів тканини він продав, а потім здобуте число віднімає від 15. 15 - (5 + 3) = 7 (м) Дужки означають, ш;о спочатку треба знайти суму, а потім виконати дію віднімання. У виразах з дужками першою виконують дію над числами, записаними в дужках.

Автор: Гость