замените каждую из данных тригонометрических функций функцией углов,меньших 45 градусов а)sin 137 б) cos 110 в)tg 160
Математика
замените каждую из данных тригонометрических функций функцией углов,меньших 45 градусов а)sin 137 б) cos 110 в)tg 160
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)sin 137=sin (180-43)=sin 43 б) cos 110=cos(180-70)=-cos 70 в)tg 160=tg(180-20)=-tg 20
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