старший брат идёт от дома до школы 30 мин а младший 40 мин . через сколько минут старший брат догонит младшего если тот вышел на 5 мин раньше ?
Математика
старший брат идёт от дома до школы 30 мин а младший 40 мин . через сколько минут старший брат догонит младшего если тот вышел на 5 мин раньше ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половину пути младший брат пройдет за 40 / 2 = 20 минут, а старший - за 30 / 2 = 15 минут, то есть на 5 минут быстрее. Следовательно, старший брат догонит младшего через 15 минут после выхода.
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