старший брат идёт от дома до школы 30 мин а младший 40 мин . через сколько минут старший брат догонит младшего если тот вышел на 5 мин раньше ?

Математика

старший брат идёт от дома до школы 30 мин а младший 40 мин . через сколько минут старший брат догонит младшего если тот вышел на 5 мин раньше ?

Автор: Гость