Старший брат идёт от дома до школы 30 минут, а младший - 40. Через сколько времени старший брат догонит младшего, если тот вышел на 5 минут раньше?
Математика
Старший брат идёт от дома до школы 30 минут, а младший - 40. Через сколько времени старший брат догонит младшего, если тот вышел на 5 минут раньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я Думаю что через 15 минут так как он встретились на полдороги а не в школе и так как у младего в запасе (40-35)+5=15
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