определить массовую долю гидрооксида натия в растворе полученном при растворении 15.6 калия в 300г воды?
Химия
определить массовую долю гидрооксида натия в растворе полученном при растворении 15.6 калия в 300г воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При растворении КАЛИЯ в воде, гидроксида НАТРИЯ в растворе не будет вообще. Ему там просто взяться неоткуда)))). БУдем считать, что речь идет все-таки о гидроксиде КАЛИЯ, так как дана масса калия. 2K + 2H2O = 2KOH + H2 n(K) = m(K)/M(K) = 15,6/39 = 0,4 моль По уравнению n(KOH) = n(K) = 0,4 моль m(KOH) = n(KOH)*M(KOH) = 0,4*56 = 22,4 г. W(KOH) = m(KOH)/m(p-pa) m(p-pa) = m(H2O) + m(K) - m(H2) n(H2) = n(K)/2 = 0,4/2 = 0,2 моль m(H2) = n(H2)*M(H2) = 0,2*2 = 0,4 г. (Вообще-то Массу водорода можно не учитывать, она слишком мала и особого влияния на конечный результат не окажет) m(p-pa) = 300 + 15,6 - 0,4 = 315,2 г W(KOH) = 22,4/315,2 = 0,07 или 7%.
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