Найти производную тригонометрической функции sin^3(ln(x)^4)
Математика
Найти производную тригонометрической функции sin^3(ln(x)^4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ищем производную на основании формул производной сложной функции и производных основных элементарных функций (sin^3(ln(x)^4))'=3*sin^2(ln(x)^4)* (sin(ln(x)^4))'= =3*sin^2(ln(x)^4)* cos(ln(x)^4)* (ln(x)^4)'= =3*sin^2(ln(x)^4)* cos(ln(x)^4)*4*(ln(x)^3)* (ln(x))'= =.12*sin^2(ln(x)^4)* cos(ln(x)^4)*(ln(x)^3)\x
Гость:
Согласно правилу нахождения производной сложной функции (sin³(ln⁴x))' = 3 * sin²(ln⁴x) * ( sin(ln⁴x))' = 3 * sin²(ln⁴x) * cos(ln⁴x)) *(ln⁴x)' = 3 * sin²(ln⁴x) * cos(ln⁴x)) * 4 * ln³x * (ln x)' = 12 * sin²(ln⁴x) * cos(ln⁴x)) * ln³x / x
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