у клавы на 2 конфеты больше чем у марины а у зины на 2 конфеты меньше чем у марины . как сделать так чтобы у всех конфет стало поровну ?

Математика
у клавы на 2 конфеты больше чем у марины а у зины на 2 конфеты меньше чем у марины . как сделать так чтобы у всех конфет стало поровну ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
клава должна дать 2 конфеты зине и будет поровну
Гость:
так как у Клавы на 2 конфеты больше чем у Марины а у Зины на 2 конфеты меньше чем у Марины, то Клава должна отдать 2 конфеты Зине
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