у клавы на 2 конфеты больше чем у марины а у зины на 2 конфеты меньше чем у марины . как сделать так чтобы у всех конфет стало поровну ?

Математика

у клавы на 2 конфеты больше чем у марины а у зины на 2 конфеты меньше чем у марины . как сделать так чтобы у всех конфет стало поровну ?

Автор: Гость