Будь высоким.Будь человеком,который растёт до конца жизни.

Русский язык
Будь высоким.Будь человеком,который растёт до конца жизни.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть высоким скорее всего подразумевается быть человеком высоким моральных качеств, силы воли  не деградировать а расти и развиваться до конца жизни, познавать что то новое, не стоять на месте и так до самого конца жизни.  
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