сочинение на тему "Здравствуй осень "
Русский язык
сочинение на тему "Здравствуй осень "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла осень. С каждым днем становиться холоднее. Солнце светит, но не греет.За день земля не успевает нагреваться. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Рано темнеет. Листья надеревьях желтеют и опадают. Вся земля усыпана опавшими листьями.Редеют верхушки деревьев.Не слышно пение птиц. Высохла трава. Увяли цветы.Небо часто покрывается темными тучами.Идут холодные косые дожди.Дует резкий,пронизывающий ветер. Собран урожай в садах и огородах.На полях пусто.ТОлько кое где зеленеют всходы озимины. Всё напоминает о том,что пришла осень.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
найти длину стороны квадрата,периметр которого равен периметру прямоугольника со сторонами 7 см и5 см
Английский язык
задай 4 вопроса человеку ,который умеет предсказывать будущее.Какие 4 вопроса ты не хотел бы ему задавать?
Математика
у клавы на 2 конфеты больше чем у марины а у зины на 2 конфеты меньше чем у марины . как сделать так чтобы у всех конфет стало поровну ?
Математика
а) картина с рамой стоит 13200руб,причем картина в 10 раз дороже рамы. С колько стоит картина и сколько стоит рама? Б) Стакан с подстаканником сто...