сочинение на тему "Здравствуй осень "

Гость: Гость:

Пришла осень. С каждым днем становиться холоднее. Солнце светит, но не греет.За день земля не успевает нагреваться. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Рано темнеет. Листья надеревьях желтеют и опадают. Вся земля усыпана опавшими листьями.Редеют верхушки деревьев.Не слышно пение птиц. Высохла трава. Увяли цветы.Небо часто покрывается темными тучами.Идут холодные косые дожди.Дует резкий,пронизывающий ветер. Собран урожай в садах и огородах.На полях пусто.ТОлько кое где зеленеют всходы озимины. Всё напоминает о том,что пришла осень.