На сколько градусов повысится температура 4 кг воды, если она получит количество теплоты, равное 168 кДж?
Физика
На сколько градусов повысится температура 4 кг воды, если она получит количество теплоты, равное 168 кДж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q= 168кДж m = 4 t-? Q=c*m*(t2 - t1) t2 - t1 = дельта t дельта t = Q/cm дельта t = 168 * 10^3/4200*4 = 10 температура повысится на 10 градусов
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