Собственная скорость катера 12,8 км/ч. Скорость течения реки 1,7 км/ч. Найди скорость катера по течению и против течения

Математика

Собственная скорость катера 12,8 км/ч. Скорость течения реки 1,7 км/ч. Найди скорость катера по течению и против течения

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