Собственная скорость катера 12,8 км/ч. Скорость течения реки 1,7 км/ч. Найди скорость катера по течению и против течения

Математика
Собственная скорость катера 12,8 км/ч. Скорость течения реки 1,7 км/ч. Найди скорость катера по течению и против течения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,8+1,7=14,5 км/ч скорость катера по течению 12,8-1,7=11,1 км/ч скорость катера против течения
Гость:
12,8 - 1,7 = 11,1 км/ч скорость катера против течения 12,8 + 1,7 = 14,5 км/ч скорость катера по течению  
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