Жук ползёт по стволу дерева со скоростью 6см/с. Потомуже дереву ползёт вниз гусеница. Сейчас она находится на 60 см ниже жука. С какой ползёт гусеничца, если через 5с расстояние между ней и жуком будет 100см

Математика

Жук ползёт по стволу дерева со скоростью 6см/с. Потомуже дереву ползёт вниз гусеница. Сейчас она находится на 60 см ниже жука. С какой ползёт гусеничца, если через 5с расстояние между ней и жуком будет 100см

Автор: Гость