Жук ползёт по стволу дерева со скоростью 6см/с. Потомуже дереву ползёт вниз гусеница. Сейчас она находится на 60 см ниже жука. С какой ползёт гусеничца, если через 5с расстояние между ней и жуком будет 100см
Математика
Жук ползёт по стволу дерева со скоростью 6см/с. Потомуже дереву ползёт вниз гусеница. Сейчас она находится на 60 см ниже жука. С какой ползёт гусеничца, если через 5с расстояние между ней и жуком будет 100см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100-60=40 см- на столько увеличилось расстояние между жуком и гусеницей за 5 с 2) 6*5 =30 см - прошел жук за 5 с 3) 40-30=10 см- прошла гусеница за 5 с 4) 10:5=2 см\с - скорость гусеницы ответ: 2 см\с
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