масса ящика с виноградом 18 кг. Сколько килограммов винограда в ящике, если масса винограда в 3 раза больше, чем масса пустого ящика?
Математика
масса ящика с виноградом 18 кг. Сколько килограммов винограда в ящике, если масса винограда в 3 раза больше, чем масса пустого ящика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо 18 поделить на 4(1 часть ящик а 3части виноград) получается ящик 4,5 кг виноград 13,5кг
Гость:
так как у нас 4 части, то 18/4=4,5кг масса ящика, 4,5*3=13,5кг масса винограда
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