масса ящика с виноградом 18 кг. Сколько килограммов винограда в ящике, если масса винограда в 3 раза больше, чем масса пустого ящика?

Математика

масса ящика с виноградом 18 кг. Сколько килограммов винограда в ящике, если масса винограда в 3 раза больше, чем масса пустого ящика?

Автор: Гость