сравните записи, объясните как нашли значение выражения 3+2+2+7=(3+2)+(2+7)=5+9=14
Математика
сравните записи, объясните как нашли значение выражения 3+2+2+7=(3+2)+(2+7)=5+9=14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3+2+2+7=14 2)(3+2)+(2+7)=3+2+2+7=14 3)5+9=14 Везде Ответы будут равны 14 поэтому 14 и есть значение выражения
Гость:
3+2+2+7=(3+2)+(2+7)=14=14
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