Реши задачу двумя способами.В коробке было 12 карандашей. Лена взяла из коробки сначала 3 карандаша, а потом ещё 2. Сколько карандашей осталось в коробке?

Математика

Реши задачу двумя способами.В коробке было 12 карандашей. Лена взяла из коробки сначала 3 карандаша, а потом ещё 2. Сколько карандашей осталось в коробке?

Автор: Гость