Реши задачу двумя способами.В коробке было 12 карандашей. Лена взяла из коробки сначала 3 карандаша, а потом ещё 2. Сколько карандашей осталось в коробке?
Математика
Реши задачу двумя способами.В коробке было 12 карандашей. Лена взяла из коробки сначала 3 карандаша, а потом ещё 2. Сколько карандашей осталось в коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3+2=5(карандашей)-взяла лена с коробки 2)12-5=7(карандашей) осталось в коробке второй способ 1)12-3=9(кар)-взяла лена 2)9-3 = 7 (кар)
Гость:
первое решение: 1)3+2=5 кар. взяла всего. 2) 12-5=7 кар. осталось. второе решение: 1)12-3=9 кар. осталось сначала. 2)9-2=7 кар. осталось в конце.
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