Реши задачу двумя способами.В коробке было 12 карандашей. Лена взяла из коробки сначала 3 карандаша, а потом ещё 2. Сколько карандашей осталось в коробке?

Математика
Реши задачу двумя способами.В коробке было 12 карандашей. Лена взяла из коробки сначала 3 карандаша, а потом ещё 2. Сколько карандашей осталось в коробке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3+2=5(карандашей)-взяла лена с коробки   2)12-5=7(карандашей) осталось в коробке       второй способ 1)12-3=9(кар)-взяла лена   2)9-3 = 7 (кар)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Гость:
первое решение: 1)3+2=5 кар. взяла всего. 2) 12-5=7 кар. осталось.               второе решение: 1)12-3=9 кар. осталось сначала. 2)9-2=7 кар. осталось в конце.     
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