Найдите площадь ромба,если его высота 12см,а меньшая диагональ 13см.
Геометрия
Найдите площадь ромба,если его высота 12см,а меньшая диагональ 13см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABCD-Ромб Bd=13см(меньшая диагональ) BH=12см Найти S Решение: у Треугольника BDH угол H=90 градусов,BD=13,BH=12cm теперь по тиареме Пифагора: HD=Под Корнем BD(D в квадрате)-BH(Hв квадрате)=под корнем 13в квадрате-12в квадрате=5 см теперь 2 у трегуольника ABH Угол h=90 градусов,BH=12,AH=AD-HD=(AB-5)cm теперь по теореме пифагора AB(B в квадрате)=AH(H в квадрате)+BH(H в квадрате) AB(B в квадрате)=(AB-5)в квадрате+12 в квадрате AB(B в квадрате)=AB(B в квадрате)-10AB+25+144,10AB=169 AB=16.9 и Теперь Находим площадь S=Ab умножить на BH=16,9 умножить на 12=202,8см(см в квадрате) S=202.8см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
масса ящика с виноградом 18 кг. Сколько килограммов винограда в ящике, если масса винограда в 3 раза больше, чем масса пустого ящика?
Математика
Реши задачу двумя способами.В коробке было 12 карандашей. Лена взяла из коробки сначала 3 карандаша, а потом ещё 2. Сколько карандашей осталось в к...
Математика
Математика
На двух пасеках одинаковое количество ульев.С одной пасеки собрали 7946 кг мёда,а со второй-8631 кг.Сколько ульев находилось на каждой пасеке,если ...