 Найдите площадь ромба,если его высота 12см,а меньшая диагональ 13см.

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ABCD-Ромб Bd=13см(меньшая диагональ) BH=12см Найти S Решение: у Треугольника BDH угол H=90 градусов,BD=13,BH=12cm теперь по тиареме Пифагора: HD=Под Корнем BD(D в квадрате)-BH(Hв квадрате)=под корнем 13в квадрате-12в квадрате=5 см теперь 2 у трегуольника ABH Угол h=90 градусов,BH=12,AH=AD-HD=(AB-5)cm теперь по теореме пифагора AB(B в квадрате)=AH(H в квадрате)+BH(H в квадрате) AB(B в квадрате)=(AB-5)в квадрате+12 в квадрате AB(B в квадрате)=AB(B в квадрате)-10AB+25+144,10AB=169 AB=16.9 и Теперь Находим площадь S=Ab умножить на BH=16,9 умножить на 12=202,8см(см в квадрате) S=202.8см