Школьники двух классов ухаживают за деревьями в парке. Всю работу дети разделили поровну.Сколько в парке деревьев, если в одном классе 29 учеников, а в другом 27? Можно ли решить задачу? Дополни условие так, чтобы у задачи был...
Математика
Школьники двух классов ухаживают за деревьями в парке. Всю работу дети разделили поровну.Сколько в парке деревьев, если в одном классе 29 учеников, а в другом 27? Можно ли решить задачу? Дополни условие так, чтобы у задачи было решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так:1) 29+27=56(уч)-Всего учеников.2) 56:2=28(дер)-На один класс.3) 28+28=56(дер)-Всего в парке деревьев.
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