Школьники двух классов ухаживают за деревьями в парке. Всю работу дети разделили поровну.Сколько в парке деревьев, если в одном классе 29 учеников, а в другом 27? Можно ли решить задачу? Дополни условие так, чтобы у задачи был...

Математика

Школьники двух классов ухаживают за деревьями в парке. Всю работу дети разделили поровну.Сколько в парке деревьев, если в одном классе 29 учеников, а в другом 27? Можно ли решить задачу? Дополни условие так, чтобы у задачи было решение.

Автор: Гость