две плоскости имеют две общие точки. верно ли, что эти плоскости имеют общую точку
Геометрия
две плоскости имеют две общие точки. верно ли, что эти плоскости имеют общую точку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
две плоскости имеют две общие точки,значит они имеют и меньшее число общих точек, т.е. эти плоскости имеют общую точку УСЛОВИЕ ТОЧНО ТАКОЕ?!
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