В саду посадили 170 кустов смородины, кустов крыжовника в 4 раза больше, чем кустов смородины, а кустов малины на 390 меньше, чем кустов смородины и крыжовника вместе. Сколько кустов малины посадили в саду?
Математика
В саду посадили 170 кустов смородины, кустов крыжовника в 4 раза больше, чем кустов смородины, а кустов малины на 390 меньше, чем кустов смородины и крыжовника вместе. Сколько кустов малины посадили в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 170*4=680(кус.)-крыжовник 2) 170+680=850(кус.)-всего смородины и крыжовника 3)850-390=460(кус.)-малины Ответ: 460 кустов малины посадили в саду.
Гость:
1)170×4=680 кустов крыжовника. 2)170+680=850 кустов крыжовника и смородины вместе. 3)850-390=460 кустов малины.
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