В саду посадили 170 кустов смородины, кустов крыжовника в 4 раза больше, чем кустов смородины, а кустов малины на 390 меньше, чем кустов смородины и крыжовника вместе. Сколько кустов малины посадили в саду?

Математика

В саду посадили 170 кустов смородины, кустов крыжовника в 4 раза больше, чем кустов смородины, а кустов малины на 390 меньше, чем кустов смородины и крыжовника вместе. Сколько кустов малины посадили в саду?

Автор: Гость