разложите на множители квадратные трехчлены:4y^2+3y-7
Алгебра
разложите на множители квадратные трехчлены:4y^2+3y-7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4y^2+3y-7=4y^2+3y-3-4=4y^2-4+3y-3=4(y^2-1)+3(y-1)= =4(y-1)(y+1)+3(y-1)=(y-1)(4y+4)+3(y-1)=(y-1)(4y+4+3)= =(y-1)(4y+7)
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